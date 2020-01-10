Американцы пожаловались на "агрессивное приближение" российского корабля

Военно-морские силы США считают, что российский корабль имел агрессивные намерения по отношению к американскому эсминцу.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба 5-го флота ВМС США.

По ее информации, 9 января, во время проведения плановых операций в северной части Аравийского моря, к эсминцу USS Farragut "агрессивно приблизился российский военно-морской корабль".

Отмечается, что эсминцу пришлось дать пять коротких гудков, давая понять об опасности столкновения, и требуя, чтобы российский корабль изменил свой курс, что он, в итоге и сделал.