Тема:

Российский Крым 21 минута назад

Новости Экономика

Все видео этой рубрики
10 января 202020:35 Ольга Армякова

Ветхая медицина и высокие цены: Путин обозначил болевые точки Крыма

Ветхая медицина и высокие цены: Путин обозначил болевые точки Крыма

Что нужно сделать для того, чтобы цены на продукты и товары в Крыму стали ниже, чтобы дворы были чистыми и благоустроенными, а в больницах хватало врачей? Эти вопросы обсуждались сегодня, 10 января, на совещании у президента, которое прошло в Ялте. Владимир Путин отметил, что за последние годы на полуострове появилась практически вся необходимая инфраструктура, но перемены должны почувствовать не только миллионы туристов, но и каждый местный житель. 

В ожидании президента министры и губернаторы сверяли цифры в отчетах. В этих стопках бумаг — статистика, а за ней реальная жизнь полуострова, что за последние пять лет изменилась кардинально. Грандиозный Крымский мост, мощные электростанции, газовые магистрали и современный аэропорт — все условия готовы. Теперь нужны результаты.

"Понятно, что это самое основное, это фундамент, базис, без которого развиваться вообще невозможно. Сделано много, но еще не все. Нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда и не занимался", — обратился к присутствующим Владимир Путин.

Это уже задачи на будущее, но сначала был разговор о показателях нынешних. Крым бьет все рекорды. Только за прошлый, 2019 год, его посетили почти 7,5 миллиона туристов. Вскоре добираться до курортов полуострова станет еще проще.

Трасса Таврида — магистраль будущего. Она открывает для Крыма совершенно новые горизонты. Суперсовременная, комфортная — дорога первой категории. И пока на одних участках стройка в самом разгаре, по другим уже мчатся автомобили. Трасса федеральная, но отставать от нее не должны и дороги региональные. Для качественного рывка нужно повышать и качество жизни.

"Это самые простые, насущные вопросы, с которыми люди сталкиваются каждый день, по сути дела, в своей жизни.Это ремонт домов, реконструкция инженерных сетей, парков, скверов, набережных. Речь не только о курортных туристических зонах, но и обо всех населенных пунктах", — заявил глава государства.

Отдельный разговор был и об экономике. Инвестиционный климат улучшается, уровень безработицы падает, а вот динамика цен пока без изменений. 

"Основная проблема, о которой говорят люди, это нормализация цен на товары первой необходимости. Отмечу, что открытие регулярного железнодорожного сообщения должно позитивно сказаться на снабжении крымского рынка, его насыщении качественными доступными товарами. Особенно, конечно, рассчитываю на этот эффект после регулярного открытия железнодорожного грузового сообщения. Когда у нас, Евгений Иванович, грузовики пойдут? 1 июля. Вот с 1 июля в регулярном режиме будут осуществляться железнодорожные перевозки товаров. Нужно, чтобы уровень потребительских цен соответствовал уровню доходов жителей Севастополя и Крыма", — поручил Путин присутствующим на совещании.

Чтобы снизить цены, нужно изменить и существующую логистику грузовых перевозок. У крымских властей уже предложение. "Будет крупный центр, куда будет поставляться продовольствие со всей страны. Конкуренция, на наш взгляд, позволит цены на продовольствие привести в соответствие, по крайней мере избежать спекуляции во время проведения курортного сезона", — рассказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Еще одна больная тема — здравоохранение. Диагноз неутешителен — без качественной и доступной медицины повысить уровень жизни вряд ли удастся.

"Отрасль просто находится в плачевном состоянии. Не хватает специалистов. Здания и оборудование больниц, поликлиник изношены. Вот мы говорим о таких же проблемах в масштабах страны в целом — здесь хуже, чем в целом по России. В итоге сложился перекос в сторону платной медицины. Нужно устранить этот дисбаланс, гарантировать каждому жителю Крыма и Севастополя качественное бесплатное медицинское обслуживание по тем стандартам, которые приняты в стране", — заявил президент.

Из двух тысяч больниц и поликлиник за пять лет модернизировано 800. К открытию готовится крупнейший в Крыму многопрофильный центр, а в Севастополе уже в этом году начнется строительство медицинского кластера. Там же появится и новая инфекционная больница. "В этом году мы должны будем перепроектировать инфекционную больницу на новый участок и начать ее строительство", — сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

За каждой рабочей поездкой российского президента в российский Крым внимательно следит украинский МИД, каждый раз направляя в наше Министерство иностранных дел ноту протеста без всяких на то оснований. Появились и сообщения о том, что "Нафтогаз Украины" подает очередной иск против России в международный суд. И все из-за Крыма. Об этом задали вопрос вице-премьеру. "Это, видимо, старая история, тот вопрос, который соответствующими соглашениями с Украиной не урегулирован. Мы его не рассматривали для того, чтобы решить главную проблему транзита газа через Украину. У нас нет пока никаких признаков того, что есть намерения отказаться от исполнения этих договоренностей. Это энергетическая безопасность европейский потребителей, поэтому вряд ли кто-нибудь рискнет самовольно, вероломно отказываться от этих соглашений", — рассказал Дмитрий Козак.

По итогам совещания от Крыма и Севастополя теперь ждут высоких показателей. Но не для статистики — для людей.

Ранее по теме

Сейчас

20:38

В графике Путина нет встреч с Лукашенко

20:14

МИД Украины прокомментировал видео гибели "Боинга"

19:11

США объявили о новых антииранских санкциях

18:53

Лукашенко ввел эконалог на транзит нефти

18:52

Нургалиев прибыл в Сухум

18:39

НАТО верит, что Иран мог сбить украинский Boeing

17:01

В попытке переворота в Абхазии оказались замешаны украинцы

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Ветхая медицина и высокие цены: Путин обозначил болевые точки Крыма

Ветхая медицина и высокие цены: Путин обозначил болевые точки Крыма

21 минута назад
Лукашенко ввел эконалог на транзит нефти

Лукашенко ввел эконалог на транзит нефти

1 час назад
МИД Украины прокомментировал видео гибели "Боинга"

МИД Украины прокомментировал видео гибели "Боинга"

20 минут назад
Пентагон хочет потратить миллиарды государственных и частных денег на гиперзвуковое оружие

Пентагон хочет потратить миллиарды государственных и частных денег на гиперзвуковое оружие

2 часа назад

Трансляции

Завтра, 11 января

16:30

Пресс-конференция Владимира Путина и Ангелы Меркель

15 января

12:00

Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Все трансляции
Нургалиев прибыл в Сухум

Нургалиев прибыл в Сухум

1 час назад
США объявили о новых антииранских санкциях

США объявили о новых антииранских санкциях

1 час назад
Московский зоопарк лишился своего главного символа

Московский зоопарк лишился своего главного символа

1 час назад
Медведев предложил полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями

Медведев предложил полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями

5 часов назад
Россия не уверена, что американская ПРО в Японии нужна только для защиты

Россия не уверена, что американская ПРО в Японии нужна только для защиты

3 часа назад
Сдвиг ветра и пробитый корпус: подробности инцидента с самолетом Nordwind

Сдвиг ветра и пробитый корпус: подробности инцидента с самолетом Nordwind

4 часа назад
5-месячной Анюте нужна срочная операция из-за деформации черепа

5-месячной Анюте нужна срочная операция из-за деформации черепа

5 часов назад
Сборы "Холопа" превысили два миллиарда

Сборы "Холопа" превысили два миллиарда

6 часов назад
"Вторжение" Бондарчука обогнало по сборам "Звездные войны"

"Вторжение" Бондарчука обогнало по сборам "Звездные войны"

9 часов назад
Рак молочной железы: мифы, в которые нужно перестать верить

Рак молочной железы: мифы, в которые нужно перестать верить

10 часов назад
Жизнь на грани двух миров: на "России 1" - сериал "Крепостная"

Жизнь на грани двух миров: на "России 1" - сериал "Крепостная"

07.01.2020 20:45
Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

02.01.2020 16:46
Нужна помощь: Алену Грошеву спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Алену Грошеву спасет дорогое лекарство

30.12.2019 08:22
"Сепар в масле": на Украине стали продавать разжигающие ненависть продукты

"Сепар в масле": на Украине стали продавать разжигающие ненависть продукты

1 час назад
Американцы пожаловались на "агрессивное приближение" российского корабля

Американцы пожаловались на "агрессивное приближение" российского корабля

1 час назад
Московское "Динамо" обыграло "Салават Юлаев", у Петерссона и Яшкина 7 очков на двоих

Московское "Динамо" обыграло "Салават Юлаев", у Петерссона и Яшкина 7 очков на двоих

1 час назад
На CES представлен робот-трансформер, преображающийся по голосовой команде

На CES представлен робот-трансформер, преображающийся по голосовой команде

1 час назад
АвтоВАЗ рассказал, какие детали воровали на заводе в 2019 году

АвтоВАЗ рассказал, какие детали воровали на заводе в 2019 году

1 час назад
Карякин занял 14-е место на шестом этапе "Дакара" и упустил лидерство в общем зачете

Карякин занял 14-е место на шестом этапе "Дакара" и упустил лидерство в общем зачете

1 час назад
"Ветеран" с большой буквы: предложение министра просвещения

"Ветеран" с большой буквы: предложение министра просвещения

2 часа назад
"Сибирь" прервала победную серию "Локомотива" в КХЛ

"Сибирь" прервала победную серию "Локомотива" в КХЛ

2 часа назад
Электромобили хотят "бесплатно" пустить на выделенки и платные дороги

Электромобили хотят "бесплатно" пустить на выделенки и платные дороги

2 часа назад
Полный курс лучевой терапии рака теперь можно провести за секунду

Полный курс лучевой терапии рака теперь можно провести за секунду

2 часа назад
Штаты считают себя "силой добра на Ближнем Востоке" и не собираются уходить из Ирака

Штаты считают себя "силой добра на Ближнем Востоке" и не собираются уходить из Ирака

2 часа назад
Лидеры России и Египта обсудили Ливию, Сирию и ядерную энергетику

Лидеры России и Египта обсудили Ливию, Сирию и ядерную энергетику

2 часа назад
Девочка, живущая с рождения в перинатальном центре, встречала Новый год без родных

Девочка, живущая с рождения в перинатальном центре, встречала Новый год без родных

2 часа назад
Куршский залив загрязнила литовская компания. Ущерб может составить миллионы евро

Куршский залив загрязнила литовская компания. Ущерб может составить миллионы евро

2 часа назад
Биатлон. Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, Елисеев – 4-й

Биатлон. Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, Елисеев – 4-й

2 часа назад
На Украине арестовали паломника-инвалида из Севастополя

На Украине арестовали паломника-инвалида из Севастополя

3 часа назад
Марк Цукерберг рассказал, как мир изменится к 2030 году

Марк Цукерберг рассказал, как мир изменится к 2030 году

3 часа назад
Как часто нужно пить чай, чтобы продлить жизнь и избежать болезней сердца

Как часто нужно пить чай, чтобы продлить жизнь и избежать болезней сердца

3 часа назад
Посмотрите, как Kia Seltos для России царапали и "убивали" на полигоне (видео)

Посмотрите, как Kia Seltos для России царапали и "убивали" на полигоне (видео)

3 часа назад
Девушка порезала своего дядю по просьбе покойного отца, который пришел к ней во сне

Девушка порезала своего дядю по просьбе покойного отца, который пришел к ней во сне

3 часа назад
Рядом с Калининградом замечен британский самолет-шпион

Рядом с Калининградом замечен британский самолет-шпион

3 часа назад
Первая ракетка мира Надаль неожиданно проиграл Гоффену на турнире ATP Cup

Первая ракетка мира Надаль неожиданно проиграл Гоффену на турнире ATP Cup

4 часа назад
Samsung показала инновационные смартфоны на секретной встрече

Samsung показала инновационные смартфоны на секретной встрече

4 часа назад
Генерал-лейтенант Чварков получил три года условно

Генерал-лейтенант Чварков получил три года условно

5 часов назад
Упал, долго пролежал на улице: умер солист группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов

Упал, долго пролежал на улице: умер солист группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов

6 часов назад
У роботов-пылесосов вырастут руки

У роботов-пылесосов вырастут руки

6 часов назад
Все семейные премьеры Disney в 2020 году

Все семейные премьеры Disney в 2020 году

7 часов назад
Вот это поворот: новый кроссовер Mazda может не доехать до России (пока)

Вот это поворот: новый кроссовер Mazda может не доехать до России (пока)

7 часов назад
Это новый Volkswagen Polo для России: первые живые фото в Москве

Это новый Volkswagen Polo для России: первые живые фото в Москве

7 часов назад
Семнадцать мгновений зимы

Семнадцать мгновений зимы

8 часов назад
Что принесет нам 2020 год? 10 прогнозов от экспертов

Что принесет нам 2020 год? 10 прогнозов от экспертов

8 часов назад
Почти зима: чего ждать от погоды в выходные

Почти зима: чего ждать от погоды в выходные

9 часов назад
Самые необычные автозаконы разных стран

Самые необычные автозаконы разных стран

09.01.2020 10:04

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку