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Конфликт между США и Ираном 51 минута назад

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10 января 202021:36 Денис Давыдов

Кто в Вашингтоне главный: убийство Сулеймани дорого обошлось Трампу

Кто в Вашингтоне главный: убийство Сулеймани дорого обошлось Трампу

Стопроцентная уверенность в том, что экономические санкции против Ирана сработают, осторожная уверенность в том, что украинский Boeing сбит ракетой Ирана, и, наконец, неуверенность в том, что "неминуемо" стоило убивать генерала Сулеймани. Таким от журналистов в Белом доме уходил госсекретарь Помпео. Репортеры в буквальном смысле заставили его отвечать за свои слова. Неуверенность Помпео, скорее всего, следствие внутриполитического раздрая в Штатах.

Протесты у Белого дома, далее — везде. Америка от побережья до побережья против войны с Ираном. Жители Нью-Йорка, Огайо, Калифорнии вышли на улицы сказать свое "нет" безрассудным приказам администрации Трампа.

- Почему мы должны верить им хоть в чем-то, когда речь заходит о таком важном вопросе, как война. Вам нужно верить мнению людей, которые говорят, что они в опасности.

- Конечно, печально, что такие кардинальные действия могут предприниматься без какого-либо обоснования или обсуждения.

Сулеймани был плохим парнем — это единственное объяснение, которое дают Трамп и его команда убийству иранского генерала. Госсекретарь Помпео говорит не как дипломат, а как пророк: бросая бомбу с беспилотника, Вашингтон якобы играл на опережение. Если бы они не уничтожили Сулеймани, он начал бы охоту на американских граждан.

"Нет никаких сомнений, что Касем Сулеймани готовил серию атак. Мы не знаем точно когда и не знаем точно где, но это было реально. Думаю, нет сомнений, что Сулеймани намеревался действовать против наших сил, наших дипломатов не только в Ираке, но и в других странах региона", — заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Конгресс пытается связать Трампу руки. Нижняя палата приняла резолюцию, по которой президенту нельзя проводить военные операции против Ирана без одобрения с Капитолийского холма. Но дотянуться до Twitter можно — там президент обозвал спикера Пелоси сумасшедшей, сказал, что верит в республиканское большинство Конгресса, которое не даст резолюции ход. И вообще ему некогда согласовывать с кем-то свои приказы, откровенничает Трамп на встрече со сторонниками.

"Мы должны были принять решение. У нас не было времени позвонить Нэнси. Этот парень Сулеймани сеял смерть и разрушения на Ближнем Востоке и за его пределами. Он убивал гражданских, военных, всех, кто оказывался на его пути. И тут выходят такие Берни Сандерс и Нэнси Пелоси и говорят: а почему это вы не спросили нашего разрешения на его ликвидацию? Вам нужно обязательно было посоветоваться с Конгрессом в такой ситуации. Тогда мы смогли бы позвонить нашим лживым СМИ и рассказать им все о ваших замыслах", — заявил Дональд Трамп.

- Слышали, что сказал о вас Трамп? Его выступление уже назвали худшим за последнее время.

- Ну, администрация Трампа как умеет, так и обороняется, — ответила Нэнси Пелоси, председатель Палаты представителей Конгресса США.

Страшилками про кровожадного иранского генерала американских журналистов не убедить. Выступая перед пулом Белого дома, Трамп вынужден нагнетать.

- Мы поймали монстра, и мы ликвидировали его. Это должно было произойти уже давно. Мы сделали это, поскольку они хотели взорвать наше посольство.

- Не могли бы вы предоставить более подробную информацию?

- Нет, мне кажется, все и так очевидно.

В телефонном разговоре с генсеком НАТО Трамп предлагает членам альянса активней действовать на Ближнем Востоке. В то время, когда власти Ирака просят иностранный контингент поскорее уйти из страны, и ряд европейских столиц, уважая решение, силы выводят, Вашингтон группировку вокруг Персидского залива усиливает.

"Мы не против продолжать переговоры с иракцами о правильности структуры наших действий. Мы находились там, чтобы помочь иракским силам безопасности, а также, чтобы продолжать борьбу против террористов. НАТО работает над планом разделения границ в регионе, чтобы мы могли продолжать обеспечивать безопасность американцев", — сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

И Иран не молчит. Один из бригадных генералов корпуса стражей исламской революции заявил: в ближайшем будущем республика жестко отомстит США за убийство Сулеймани.

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