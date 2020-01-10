Битва за детей: экс-супруги Зайцевы отстаивают друг у друга дочерей

Экс-супруга хоккеиста Никиты Зайцева, которая еще в декабре выиграла суд за право опеки над своими маленькими дочерями, до сих пор детей так и не увидела. Девочки живут у родителей её бывшего мужа, а ей там даже не открывают дверь. Она жалуется в полицию и в опеку, но другая сторона тоже идет в наступление и обвиняет её в корыстных намерениях.

Никиту Зайцева полиция не разыскивает. Его разыскивает бывшая супруга. Маргарите хоккеист уже не нужен, только общие дети — Софья и Вера.

"Можно сказать, что дети стали предметом шантажа? — Ну а как еще это назвать? Конечно, можно", — отвечает Маргарита Готовцева, бывшая супруга Никиты Зайцева.

Писала заявление о похищении. Но спортсмен детей не похищал. Он их забрал — отец имеет право. По адресу прописки, где Маргарита тоже какое-то время жила, девочек нет.

Маргарита теперь часто приезжает к этому дому. Но родители хоккеиста не открывают дверь. Бывшая сноха пришлась не ко двору. Встречаться с ней они не хотят. Ее встречи с детьми — под запретом.

Сегодня Рита сама не своя: без макияжа, в бесформенной куртке, с выражением печали на лице.

"Откройте дверь, пожалуйста, я хочу убедиться, я жила здесь раньше, там мои дети находятся. — Дверь я не могу открыть. — Там находятся мои дети!", — женщина пытается увидеть детей.

Охрана дома вызывает еще одну охрану.

"Здесь угрозы никакой нет. Никто ничего не ломает" – сообщает по рации охранник.

Никита Зайцев сейчас в Канаде. Отец хоккеиста последний раз давал интервью месяц назад. В семье раздор, и у этого яблока есть цена — три миллиона рублей в месяц. Столько запросила Рита на содержание детей.

"Человек не привык ни работать, ни учиться. Имел прямой доступ к деньгам, Никита ее никогда ни в чем не ограничивал, тратила сколько хотела. И после такой жизни, нужно как-то продолжать жить", — рассказал Игорь Зайцев, отец хоккеиста.

Красивая жизнь осталась в прошлом. Вместо роскошного дома — съемная квартира. Детские кровати — на вырост. Несколько платьев, еще с этикетками. И кухня, где Рита теряется.

"Всё уже позаканчивалось. Вот они любили у меня всякие штучки, засушенные цукини", — говорит Готовцева.

Она сейчас выкладывает в соцсеть самые нежные моменты из прошлого: заботливая мама и милые дочки. Просмотров — тысячи. Когда выкладывала завтраки, такой популярности не было.

"Я все свое время проводила с детьми. И в зал я с ними на тренировки ездила, на маникюр я с ними ездила", — рассказывает молодая женщина.

Маргарите сочувствуют. Бывшая жена футболиста Кержакова Милана Тюльпанова предложила помощь. Она сама пережила тяжелый развод — сына делила: "Большинство спортсменов утверждает, что мать опасна, психически нездорова. Самая большая причина — это алименты и месть женщинам".

Адвокат Жорин часто разводил такие пары. Уверен — публичные люди часто манипулируют детьми. Для спортсменов это — состязание, для их жен — гарантия стабильной жизни.

"Нередко мамы ставят в зависимость общение детей и какие-то финансовые отчисления. То есть, чем чаще папа хочет общаться с детьми, тем больше денег он должен платить на их содержание. Бывает так, что папе дети не нужны, но он хочет их забрать, чтобы избежать обязанности по уплате алиментов", — пояснил Сергей Жорин, адвокат.

"Никите не нужны дети. Это совершенно очевидно. — А кому нужны дети? — Я думаю, что дети никому не нужны. Нужно бюджет просто сохранить в семье" – говорит Готовцева.

В конце декабря суд оставил детей с Маргаритой. Но в законную силу решение еще не вступило — Никита Зайцев его обжалует. Он из большого спорта и проигрывать не привык.