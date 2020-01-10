Рублев вышел в финал теннисного турнира в Дохе

Российский теннисист Андрей Рублев в полуфинальном матче турнира ATP в Дохе встречался с представителем Сербии Миомиром Кецмановичем. Россиянин не испытал особых проблем в игре с сербом, взяв верх над соперником в двух сетах со счетом 6:3, 6:1.

Теннисисты провели на корте всего лишь 53 минуты. В финале Рублев сразится с победителем встречи между французом Корентеном Муте и Станисласом Вавринкой из Швейцарии.

Напомним, что призовой фонд турнира в Дохе превышает 1,3 миллиона долларов.