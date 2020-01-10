В графике Путина нет встреч с Лукашенко

Владимир Путин не собирается встречаться с Александром Лукашенко. "Пока нет в графике", — сказали РИА Новости в пресс-службе Кремля в ответ на просьбу прокомментировать данные о планах президента на понедельник, распространенные некоторыми СМИ.

10 января белорусский лидер ввел эконалог на транзит нефти по территории страны, подписав соответствующий указ, а днем ранее заявил, что пока не договорился с российским коллегой по поставкам сырья, так как предложенная Москвой цена, по мнению Минска, слишком высока.

В связи с отсутствием подписанного контракта и проблемами с поставками нефти на белорусские НПЗ Александр Лукашенко заинтересовался альтернативными источниками углеводородов и заверил, что уже нашел их.

В свою очередь, вице-премьер РФ Дмитрий Козак заметил, что ценами на нефть занимается не правительство, а компании.