Дубль Капризова принес ЦСКА победу над "Куньлунем"

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между столичным ЦСКА и китайским клубом "Куньлунь Ред Стар". Красно-синие обыграли гостей из Пекина со счетом 3:0. Две шайбы в составе победителей забросил Кирилл Капризов.

Еще один гол на свой счет записал Антон Слепышев. Вратарь ЦСКА Ларс Юханссон не пропустил ни одной шайбы, оформив уже пятый "сухарь" в нынешнем сезоне.

Армейцы продолжают лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав 69 очков после 46 игр. "Куньулнь" с 50 баллами остался восьмым на Востоке.