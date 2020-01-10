Баскетболисты "Химок" уступили "Зениту" в Евролиге

Подмосковные "Химки" не смогли на своей площадке добиться победы над санкт-петербургским "Зенитом" в рамках 18-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Команда Римаса Куртинайтиса в Мытищах уступила гостям со счетом 81:83 (15:16, 22:20, 11:25; 33:22).

Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Химок" Алексей Швед, набравший 30 очков. У "Зенита" лучшим оказался Уилл Томас. В его активе 20 баллов.

Подмосковный клуб опустился на 11-е место в турнирной таблице Евролиги. "Зенит" поднялся на 16-ю позицию.