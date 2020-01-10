12-летний школьник устроил стрельбу в Мексике: погиб преподаватель, шестеро ранены

В Мексике 12-летний мальчик открыл стрельбу в колледже Сервантеса, который располагается в городе Торреон. По предварительным данным, ранены шесть человек, двое находятся в тяжелом состоянии. Также известно о гибели преподавателя.

У мальчика при себе имелись два пистолета, сообщил делегат Генеральной прокуратуры Маурилио Очоа. Перед началом стрельбы подросток попросил разрешения покинуть кабинет, чтобы переодеться. Через некоторое время учитель пошел искать мальчика, а когда обнаружил его, ученик выстрелил в педагога.

Губернатор штата Мигель Анхель Рикельме рассказал в ходе пресс-конференции, что на ребенка могла повлиять игра Natural Selection ("Естественный отбор"). Это многопользовательский шутер на выживание. Губернатор отметил, что на мальчике в момент происшествия была надета футболка с логотипом игры, сообщает Milenio.

Подросток, устроивший стрельбу, покончил с собой. Власти уточняют обстоятельства случившегося. Для этого они изучают личные вещи и данные школьника.