"Спартак" по буллитам проиграл "Сочи" в матче КХЛ

Встречей между "Сочи" и московским "Спартаком" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Черноморская команда на своем льду оказалась сильнее красно-белых по буллитам – 2:1.

В основное время игры соперники обменялись шайбами спартаковца Каспарса Даугавиньша (44-я минута) и сочинца Никиты Точицкого (55-я). В овертайме командам отличиться не удалось. В серии же буллитов точнее оказались хозяева льда.

В другом матче дня финский "Йокерит" взял верх над череповецкой "Северсталью" со счетом 4:1.