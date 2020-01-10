Сирийские боевики вновь обстреляли армию Асада в Идлибе

В Сирии боевики нарушают режим прекращения огня в Идлибе. Экстремисты продолжают обстрелы армейских подразделений, провоцируя на ответ. Об этом сообщили в российском центре по примирению. При этом, сирийская армия выполнила все обязательства и прекратила боевые действия с 9 января, согласно договоренности России и Турции, отмечает телеканал "Россия 24".