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10 января 202023:52

Российские конькобежки завоевали золото чемпионата Европы в командном спринте

EPA

Женская сборная России по конькобежному спорту оказалась вне конкуренции на чемпионате Европы, который проходит в Херенвене. Российские конькобежки одержали победу в командном спринте, финишировав с лучшим временем дня – 1 минута 26,17 секунды.

В составе российской команды золотые медали турнира завоевали Ангелина Голикова, Дарья Качанова и Олька Фаткулина. Второе место заняли представительницы Нидерландов (+0,44 секунды). Тройку лучших замкнула сборная Польши (+2,07).

Напомним, что чемпионат Европы в Херенвене завершится 12 января.

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