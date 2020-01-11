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11 января 202000:27 Алёна Козлова

Дмитрий Медведев призвал довести борьбу со снюсами до логичного завершения

Дмитрий Медведев призвал довести борьбу со снюсами до логичного завершения

Дмитрий Медведев предложил запретить продажу так называемых снюсов на территории всего Евразийского союза. Заявил это премьер на встрече с главами Роспотребнадзора и МВД. Снюсами называют никотиносодежащие продукты. Чтобы втянуть подростков, их часто выпускают в виде конфет или жвачек. В России продавать запрещено, но производители пытались обойти закон выпуская аналоги.

Запретить никотиносодержащие смеси не только в России, но и на территории всего ЕАЭС. Иначе любые меры по контролю над оборотом снюсов будут бесполезны.

"Нужно провести работы, чтобы от имени РФ пошла инициатива в ЕАЭС, коллегию с тем, чтобы этот продукт запретить на территории всего ЕАЭС. У нас границ нет и, если она останется где-то в других странах, то эту дрянь все равно будут заводить", — заявил Дмитрий Медведев.

В России снюсы (некурительный бездымный табак) были запрещены еще в 2015-м году. Но появились аналоги – никотиновые смеси без содержания табака. Они под запрет не попадают. И в течение нескольких лет продавцы умело пользовались этой лазейкой в законе и свободно продавали снюсы, как обычную пищевую продукцию.

"Если это пищевая продукция, то она должна сопровождаться всеми документами, которые подтверждают безопасность, чего в данном случае нет. Даже приравнять эту продукцию не к чему. В одной такой конфетке содержится никотина, как в целой пачке сигарет. А употребление пяти-шести таких конфет (если вес 40 кг) – это летальная доза", — предупреждает Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора.

ВМД и Роспотребнадзор провели уже около 150 тысяч проверок. В Рязани оперативники изъяли более полутора тысяч упаковок со снюсом. Внеплановые выездные проверки и в Красноярске, Волгограде, Кургане, Смоленске. Всего изъяли более миллиона упаковок жевательных смесей. Возбуждено 13 уголовных дел.

В Ставрополе обнаружили целую лабораторию. 12 тысяч банок с готовыми смесями, 300 тысяч этикеток и 20 канистр с концентратом сырья. Вокруг – открытые упаковки с едой, заляпанные весы и стол, грязный лист бумаги, на котором ручкой производили все расчеты. Всего же из 44 производителей, по зарегистрированным адресам нашлись лишь пять.

Устанавливают контроль и над торговлей в интернете. "Только за прошедшие выходные были установлены 400 интернет-сайтов, торгующие никотиносодержащими смесями. В установленном порядке наши подразделения вышли с предложением в Роскомнадзор для блокировки этих сайтов в судебном порядке", — заявил Владимир Колокольцев, министр внутренних дел.

Отдельные регионы уже начали запрещать продажу никотиносодержащих смесей, не дожидаясь принятия закона на федеральном уровне. На данный момент 23 субъекта уже запретили продажу снюсов. В 15-ти – могут запретить в ближайшее время. Федеральный законопроект сейчас ожидает второго чтения в Госдуме.

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