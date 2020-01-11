Коньки. Мужская сборная России стала первой на чемпионате Европы

Российские конькобежцы повторили успех женской сборной России в командном спринте на чемпионате Европы, который проходит в Нидерландах. Павел Кулижников, Руслан Мурашов и Виктор Муштаков принесли в копилку национальной команды еще одно золото.

Россияне финишировали с лучшим результатом дня – 1 минута 18,92 секунды. Следом за ними расположились команды Норвегии (+ 1,25 секунды) и Швейцарии (+2,51).

По итогам первого дня чемпионата Европы по конькобежному спорту сборная России завоевала пять (два золота, два серебра, одну бронзу) медалей. Турнир в Херенвене завершится 12 января.