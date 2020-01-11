Обитательницу французского дома престарелых ограбили на 1,2 миллиона евро

У женщины, проживающей в доме для богатых престарелых, злоумышленники похитили драгоценности на сумму более 1,2 миллиона евро.

Несмотря на то, что здание пансиона находилось под постоянной охраной и было снабжено системами безопасности, злоумышленники в масках смогли пробраться в комнату 90-летней женщины. Вскрыв находившийся там сейф, налетчики похитили все его содержимое — кольца, колье, бриллианты, передает ТАСС.

Полиции удалось задержать похитителей, всем им предъявлены обвинения в совершении кражи при отягчающих обстоятельствах. В квартире одного из злоумышленников была найдена часть похищенных драгоценностей. Еще две задержанные участницы совершившей нападение группы — бывшие работницы этого дома престарелых, уволенные ранее за плохое поведение. Следствие пытается выявить других сообщников задержанных грабителей.