ЦСКА на выезде обыграл "Баварию" в баскетбольной Евролиге

В Мюнхене завершился матч 18-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между местной "Баварией" и московским ЦСКА. Красно-синие сумели добиться на выезде непростой победы со счетом 84:77 (18:10, 23:15, 18:27, 25:25).

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс. В его активе оказалось 27 очков. У хозяев площадки лучшим стал центровой Грег Монро, набравший 20 баллов и сделавший 10 подборов.

ЦСКА идет на пятом месте в турнирной таблице Евролиги, одержав 12 побед и потерпев шесть поражений. "Бавария" занимает 15-ю строчку.