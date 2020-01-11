Канаду возмутило решение Трампа об убийстве генерала Сулеймани

Власти Канады потребовали от администрации Дональда Трампа объяснений — насколько необходимым было убийство иранского генерала Сулеймани, который погиб в результате американской спецоперации. Поскольку все это дестабилизировало обстановку в регионе.

Еще одна претензия, что Штаты не предупредили Канаду об атаке. Об этом сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на источники в канадском правительстве.