Олег Знарок: пропустили глупый гол, сами виноваты

Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок прокомментировал поражение своей команды по буллитам в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ХК "Сочи". По мнению наставника красно-белых, спартаковцы показали не очень хорошую игру, но могли добиться победы.

"Несмотря на неважную игру, "Спартак", конечно, мог "зацепиться". К сожалению, пропустили глупый гол, сами виноваты. На буллитах же сегодня ничего не получилось", – цитирует Знарка официальный сайт "Спартака".

Напомним, что столичный клуб уступил на выезде "Сочи" по буллитам со счетом 1:2.