Один из убийц Артема Зиберова приговорен в США к 100 годам тюрьмы

Суд округа Монтгомери (США, штат Мэриленд) приговорил к 100 годам тюремного заключения соучастника убийства двух школьников — 18-летнего россиянина Артема Зиберова и его 17-летнего одноклассника Шади Ади Наджара.

Преступление было совершено летом 2017 года в северном пригороде Вашингтона. Находящиеся в припаркованном автомобиле Наджар и Зиберов были застрелены за день до школьного выпускного вечера. Наджар получил четыре пули, Зиберов — десять, оба скончались на месте, напоминает РИА Новости.

Всего по подозрению в причастности к убийству были задержаны четыре человека. Ранее трое из них были приговорены к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.

Как было установлено в ходе следствия, злоумышленники хотели отомстить Шади Ади Наджару за то, что тот, по их мнению, ограбил девушку одного из подозреваемых. Семья погибшего юноши эти подозрения отвергает. Согласно выводам следствия, Артем Зиберов стал случайной жертвой нападения.