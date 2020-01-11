Совбез ООН продлил гуманитарную помощь Сирии

Совет Безопасности ООН принял резолюцию о продлении трансграничных операций по доставке в Сирию гуманитарной помощи. За принятие документа проголосовали 11, Россия, Китай, Великобритания и США воздержались.

О параметрах продления механизма доставки гуманитарной помощи, действие которого истекло 10 января текущего года, удалось договориться после продлившихся более трех часов закрытых консультаций, сообщает ТАСС.

В соответствии с принятым документом, доставка гуманитарной помощи будет осуществляться только через два пункта, расположенных на границе Сирии с Турцией, пункты на границе с Иорданией и Ираком исключены. Действие схемы продлено на шесть месяцев, по истечении которых будет проведена оценка ситуации.