Уханьский коронавирус унес жизнь первого из заболевших

В китайском городе Ухань скончался первый из заболевших пневмонией, вызванной новым видом коронавируса. В настоящее время болеют около 40 человек, еще несколько сотен находятся под наблюдением.

Как сообщалось, в конце декабря минувшего года власти города Ухань сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. По состоянию на 5 января сообщалось о 59 случаях заражения. В минувший четверг, 9 января китайские эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

Сейчас под медицинским наблюдением находятся 739 человек, из которых 419 — медики, имевшие тесный контакт с больными, передает РИА Новости. После того, как было установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, специалисты скорректировали лечение, а также методы наблюдения и диагностики госпитализированных с пневмонией неизвестного происхождения.

Коронавирусы — семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Коронавирусы поражают людей, домашних животных, свиней, крупный рогатый скот, птиц и способны провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.