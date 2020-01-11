В Москве ждут канцлера Германии на переговоры с президентом России

Ангела Меркель приедет по приглашению Владимира Путина. Об этом сообщает сайт Кремля. В центре внимания — темы международной повестки дня. Это ситуация в Сирии, Ливии, обострение кризиса на Ближнем Востоке после американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января.

Кроме того, рассмотрят проблемы на Украине в контексте реализации договорённостей по Донбассу, которых достигли на саммите в "нормандском формате", который прошёл в начале декабря в Париже, добавляет телеканал "Россия 24".