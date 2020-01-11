Boeing оштрафован в США за некачественные детали к своим самолетам

Авиарегулятор США намерен оштрафовать компанию "Боинг" почти на 5 с половиной миллионов долларов — за некачественные детали. Этот штраф — дополнение к предыдущему от 6 декабря — снова за некачественные составляющие для самолетов серии 737.

Эксплуатация лайнеров 737 МАКС была приостановлена после двух катастроф в 2018 и 2019 годах, напоминает телеканал "Россия 24". Основной конкурент "Боинг" — компания "Эйрбас" — в минувшем году показала более высокие показатели по поставке самолетов. Это 863 самолета, в то время как "Боинг" — всего 345.

А экс-главу компании "Боинг" Денниса Меленберга решили наказать — ему не выплатят компенсацию за разрыв контракта, а также премии за 2019 год. Зато по контракту ему переходят 62 миллиона долларов — это пакеты акций и пенсионные начисления за 35 лет работы.