Передача Свечникова помогла "Каролине" победить "Аризону"

Матчем между "Каролина Харрикейнз" и "Аризона Койотс" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Ураганы" на своей площадке обыграли гостей со счетом 3:0. В составе победителей голевую передачу в свой актив записал россиянин Андрей Свечников.

Всего на счету российского форварда "Каролины" стало 42 (18 шайб + 24 передачи) очка в нынешнем сезоне. За хозяев льда шайбы забросили Уоррен Фогель, Лукас Уоллмарк и Мартин Нечас.

Российский защитник "Койотс" Илья Любушин результативными действиями не отметился.