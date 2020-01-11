"Питтсбург" на выезде обыграл в овертайме "Колорадо", у Малкина гол и передача

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" на льду арены "Пепси-центр" в Денвере обыграл местный "Колорадо Эвеланш" со счетом 4:3 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 1:0).

У победителей голами отметились Теодор Блюгерс (34-я минута), Брайан Раст (42), Евгений Малкин (56) и Джаред Маканн (64), а у хозяев льда шайбы забросили Натан Маккиннон (15), Габриэль Ландеског (39) и Мэтт Калверт (60).

Малкин провел на льду 19 минут 37 секунд, помимо гола, записал на свой результативную передачу и был признан первой звездой встречи. Теперь на счету 33-летнего россиянина 42 (13+29) очка в 31-й игре сезона и 1044 (404+640) очка в 883 матчах лиги.

"Питтсбург" одержал третью победу в последних пяти матчах и с 59 очками занимает третье место в Восточной конференции, а "Колорадо", потерпевший третье поражение кряду, расположился на третьей строчке на Западе, имея в активе 55 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "пингвины" в понедельник, 13 января, на выезде сыграют с "Аризоной", а "Эвеланш" 15 января примет "Даллас Старз".