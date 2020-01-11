СМИ назвали имя нового султана Омана

В Омане назвали имя нового главы государства. Им стал министр культуры и национального наследия Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид. Он уже принес присягу в Совете Омана. Об этом сообщили местные СМИ. Официального подтверждения пока не поступало.

Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид умер в возрасте 79 лет после долгой болезни, напоминает телеканал "Россия 24". Монарх правил страной полвека. В Омане объявлен трехдневный траур.