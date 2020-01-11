Российская теннисистка Александрова впервые в карьере выиграла турнир WTA

Российская теннисистка, 34-я ракетка мира Екатерина Александрова в финале турнира в китайском Шэньчжэне за один час 14 минут обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину – 6:2, 6:4.

Александрова трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 15, ау Рыбакиной, занимающей 36-е место в рейтинге WTA, пять эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованный брейка из четырех.

Ekaterina Alexandrova does it!



A first WTA title for her at #ShenzhenOpen as she beats Rybakina 6-2, 6-4!



👏👏👏 pic.twitter.com/LTPVhJ336v — WTA (@WTA) January 11, 2020

Александрова завоевала первый трофей WTA в карьере. Этот титул принес россиянке 175 тысяч долларов и 280 рейтинговых очков. Таким образом, в понедельник, 13 января, 25-летняя уроженка Челябинска станет первой ракеткой России.