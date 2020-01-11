Тренер "Химок" Куртинайтис: в матче с "Зенитом" допустили много ошибок в защите

Главный тренер подмосковных "Химок" Римас Куртинайтис прокомментировал поражение своих подопечных от петербургского "Зенита" (81:83) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

"Сегодняшний результат не может радовать. После пары матчей у нас возникли проблемы. Мы провели очень тяжелый матч против ЦСКА, но он был несколько дней назад. Мы должны быть готовы к серьезным играм на своей площадке, где нужно побеждать, – приводит слова Куртинайтиса пресс-служба "Химок". – Не знаю как, но нам нужно выигрывать, однако сегодня наша энергия была не на должном уровне, равно как и концентрация. Обратная ситуация была три дня назад против ЦСКА, сегодня же мы допустили много ошибок в защите, особенно в защите против пик-н-роллов. Возможно, некоторые из нас слишком хорошо подумали о себе".

"Химки" потерпели в Евролиге третье поражение кряду и занимают девятое место в турнирной таблице, а "Зенит", одержавший вторую победу в последних пяти играх, расположился на 18-й строчке. В следующем матче турнира химчане 14 января примут "Валенсию", а петербуржцы 15 января дома сыграют с "Басконией".