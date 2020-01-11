Новости В мире

Все видео этой рубрики
11 января 202011:10

Украинский эксперт: Черноморский флот РФ – "это просто гипербола"

Global Look Press

Председатель всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", член Атлантического совета страны Юрий Романюк назвал Черноморский флот России слабым по сравнению с военным флотами Турции и Румынии. В интервью порталу "Обозреватель" Романюк сказал, что ЧФ находится в "крайне плачевном" состоянии, поэтому у России "нет надводного флота", а использовать Москва может только атомные подводные лодки.

"Говорить о том, что Черноморский флот представляет собой какую-то угрозу в регионе – это просто какая-то гипербола", – отметил эксперт.

В состав Черноморского флота входят более 50 новейших боевых кораблей и подводных лодок, авиация различного назначения. Поэтапное обновление Черноморского флота продолжается, пишет РИА Новости.

 

В украинском флоте из крупных кораблей боеспособным остается лишь фрегат "Гетман Сагайдачный", подводными лодками Киева не располагает.

Сейчас

07:31

Власти Ирана: украинский самолет был сбит по ошибке

06:09

Боливийские правоохранители перехватили гигантскую партию кокаина

05:27

Уханьский коронавирус унес жизнь первого из заболевших

04:01

Скончался султан Омана Кабус бен Саид

02:49

Совбез ООН продлил гуманитарную помощь Сирии

01:47

Крупное ДТП в Индии: 20 погибших

23:20

Трамп: генерал Сулеймани готовил атаки на американские посольства

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Сбитый "Боинг": в Киеве ждут наказания виновных, извинений и компенсаций

Сбитый "Боинг": в Киеве ждут наказания виновных, извинений и компенсаций

36 минут назад
Оттава требует, чтобы Вашингтон объяснил убийство Сулеймани

Оттава требует, чтобы Вашингтон объяснил убийство Сулеймани

1 час назад
В Москве ждут канцлера Германии на переговоры с президентом России

В Москве ждут канцлера Германии на переговоры с президентом России

5 часов назад
В китайском Ухане зафиксировали первый случай смерти от нового коронавируса

В китайском Ухане зафиксировали первый случай смерти от нового коронавируса

3 часа назад

Трансляции

16:30

Пресс-конференция Владимира Путина и Ангелы Меркель

15 января

12:00

Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Все трансляции
СМИ назвали имя нового султана Омана

СМИ назвали имя нового султана Омана

1 час назад
Власти Ирана: украинский самолет был сбит по ошибке

Власти Ирана: украинский самолет был сбит по ошибке

3 часа назад
Российская теннисистка Александрова впервые в карьере выиграла турнир WTA

Российская теннисистка Александрова впервые в карьере выиграла турнир WTA

1 час назад
Полиция Флориды задержала вооруженного до зубов иранца у резиденции Трампа

Полиция Флориды задержала вооруженного до зубов иранца у резиденции Трампа

5 часов назад
Верховный суд Абхазии признал незаконной победу Хаджимбы на выборах

Верховный суд Абхазии признал незаконной победу Хаджимбы на выборах

13 часов назад
Совбез ООН продлил гуманитарную помощь Сирии

Совбез ООН продлил гуманитарную помощь Сирии

8 часов назад
"Каспийский монстр" займет место в экспозиции парка "Патриот"

"Каспийский монстр" займет место в экспозиции парка "Патриот"

3 часа назад
Жители северо-западной части России увидели лунное затмение

Жители северо-западной части России увидели лунное затмение

5 часов назад
Правительство РФ примет все меры для защиты россиян на Ближнем Востоке

Правительство РФ примет все меры для защиты россиян на Ближнем Востоке

11 часов назад
"Питтсбург" на выезде обыграл в овертайме "Колорадо", у Малкина гол и передача

"Питтсбург" на выезде обыграл в овертайме "Колорадо", у Малкина гол и передача

3 часа назад
5-месячной Анюте нужна срочная операция из-за деформации черепа

5-месячной Анюте нужна срочная операция из-за деформации черепа

19 часов назад
Сборы "Холопа" превысили два миллиарда

Сборы "Холопа" превысили два миллиарда

21 час назад
"Вторжение" Бондарчука обогнало по сборам "Звездные войны"

"Вторжение" Бондарчука обогнало по сборам "Звездные войны"

23 часа назад
Рак молочной железы: мифы, в которые нужно перестать верить

Рак молочной железы: мифы, в которые нужно перестать верить

10.01.2020 10:52
Жизнь на грани двух миров: на "России 1" - сериал "Крепостная"

Жизнь на грани двух миров: на "России 1" - сериал "Крепостная"

07.01.2020 20:45
Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

02.01.2020 16:46
"Сколько уступишь?" Аналитики назвали размер скидки в России за машину б/у

"Сколько уступишь?" Аналитики назвали размер скидки в России за машину б/у

57 минут назад
Серые попугаи прошли "тест на доброту", с которым не справились шимпанзе

Серые попугаи прошли "тест на доброту", с которым не справились шимпанзе

1 час назад
Сборная России проиграла команде Сербии в полуфинале ATP Cup

Сборная России проиграла команде Сербии в полуфинале ATP Cup

2 часа назад
Норильск остается во власти непогоды

Норильск остается во власти непогоды

4 часа назад
Boeing оштрафован в США за некачественные детали к своим самолетам

Boeing оштрафован в США за некачественные детали к своим самолетам

5 часов назад
Дмитрий Медведев призвал довести борьбу со снюсами до логичного завершения

Дмитрий Медведев призвал довести борьбу со снюсами до логичного завершения

10 часов назад
Сергей Шойгу озвучил планы Минобороны на будущий год

Сергей Шойгу озвучил планы Минобороны на будущий год

11 часов назад
Российские конькобежки завоевали золото чемпионата Европы в командном спринте

Российские конькобежки завоевали золото чемпионата Европы в командном спринте

11 часов назад
Сирийские боевики вновь обстреляли армию Асада в Идлибе

Сирийские боевики вновь обстреляли армию Асада в Идлибе

11 часов назад
12-летний школьник устроил стрельбу в Мексике: погиб преподаватель, шестеро ранены

12-летний школьник устроил стрельбу в Мексике: погиб преподаватель, шестеро ранены

13 часов назад
Минобороны РФ о сближении с эсминцем: американцы сознательно нарушили правила

Минобороны РФ о сближении с эсминцем: американцы сознательно нарушили правила

13 часов назад
Битва за детей: экс-супруги Зайцевы отстаивают друг у друга дочерей

Битва за детей: экс-супруги Зайцевы отстаивают друг у друга дочерей

13 часов назад
Похищенные в Дрездене сокровища выставлены на продажу: преступники требуют оплату в биткоинах

Похищенные в Дрездене сокровища выставлены на продажу: преступники требуют оплату в биткоинах

13 часов назад
Во всем виновата Маркл: продолжение скандала в Британии

Во всем виновата Маркл: продолжение скандала в Британии

14 часов назад
В графике Путина нет встреч с Лукашенко

В графике Путина нет встреч с Лукашенко

14 часов назад
"Сепар в масле": на Украине стали продавать разжигающие ненависть продукты

"Сепар в масле": на Украине стали продавать разжигающие ненависть продукты

15 часов назад
На CES представлен робот-трансформер, преображающийся по голосовой команде

На CES представлен робот-трансформер, преображающийся по голосовой команде

16 часов назад
АвтоВАЗ рассказал, какие детали воровали на заводе в 2019 году

АвтоВАЗ рассказал, какие детали воровали на заводе в 2019 году

16 часов назад
Карякин занял 14-е место на шестом этапе "Дакара" и упустил лидерство в общем зачете

Карякин занял 14-е место на шестом этапе "Дакара" и упустил лидерство в общем зачете

16 часов назад
"Ветеран" с большой буквы: предложение министра просвещения

"Ветеран" с большой буквы: предложение министра просвещения

16 часов назад
Электромобили хотят "бесплатно" пустить на выделенки и платные дороги

Электромобили хотят "бесплатно" пустить на выделенки и платные дороги

17 часов назад
Полный курс лучевой терапии рака теперь можно провести за секунду

Полный курс лучевой терапии рака теперь можно провести за секунду

17 часов назад
Марк Цукерберг рассказал, как мир изменится к 2030 году

Марк Цукерберг рассказал, как мир изменится к 2030 году

17 часов назад
Как часто нужно пить чай, чтобы продлить жизнь и избежать болезней сердца

Как часто нужно пить чай, чтобы продлить жизнь и избежать болезней сердца

17 часов назад
Посмотрите, как Kia Seltos для России царапали и "убивали" на полигоне (видео)

Посмотрите, как Kia Seltos для России царапали и "убивали" на полигоне (видео)

17 часов назад
Сдвиг ветра и пробитый корпус: подробности инцидента с самолетом Nordwind

Сдвиг ветра и пробитый корпус: подробности инцидента с самолетом Nordwind

18 часов назад
Samsung показала инновационные смартфоны на секретной встрече

Samsung показала инновационные смартфоны на секретной встрече

19 часов назад
У роботов-пылесосов вырастут руки

У роботов-пылесосов вырастут руки

20 часов назад
Все семейные премьеры Disney в 2020 году

Все семейные премьеры Disney в 2020 году

21 час назад
Вот это поворот: новый кроссовер Mazda может не доехать до России (пока)

Вот это поворот: новый кроссовер Mazda может не доехать до России (пока)

22 часа назад
Это новый Volkswagen Polo для России: первые живые фото в Москве

Это новый Volkswagen Polo для России: первые живые фото в Москве

22 часа назад
Семнадцать мгновений зимы

Семнадцать мгновений зимы

23 часа назад
Что принесет нам 2020 год? 10 прогнозов от экспертов

Что принесет нам 2020 год? 10 прогнозов от экспертов

23 часа назад
Почти зима: чего ждать от погоды в выходные

Почти зима: чего ждать от погоды в выходные

23 часа назад
Самые необычные автозаконы разных стран

Самые необычные автозаконы разных стран

09.01.2020 10:04

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку