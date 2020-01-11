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11 января 202011:56

Суд Швейцарии потребовал от России выплатить украинским компаниям $82 миллиона

Global Look Press

Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение арбитража в Женеве, обязавшего Россию выплатить компенсацию в 80 миллионов швейцарских франков (около 82,1 миллиона долларов) 12 украинским компаниям, которым до весны 2014 года принадлежали активы в Крыму. Два соответствующих судебных решения были опубликованы в Швейцарии на днях.

По сообщению портала Swiss Info, Федеральный суд отклонил апелляции российского государства по решениям, вынесенным Международным арбитражным судом в Женеве в апреле 2019 года. В одной из апелляций российская сторона утверждала, что женевский судебный орган не подходит для вынесения решения по этому делу, так как тем самым он определяет статус Крыма.

Также Москва посчитала неприменимыми аргументы украинских фирм, утверждавших, что они в данном случае подпадают под действие российско-украинского межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года (вступило в силу 27 января 2000 года).

За возмещением убытков в 2015 году в Постоянную палату третейского суда в Гааге обратились 12 украинских компаний: подавшая первый иск "Укрнафта", лишившаяся сети АЗС в Крыму, и еще 11 украинских предприятий, подавших второй иск. Часть этих компаний была ранее связана с группой компаний украинского предпринимателя Игоря Коломойского.

Палата назначила двух арбитров, а те выбрали председателем своей группы Габриэль Кауфманн-Колер из Женевы. Тем самым разбирательство оказалось перенесенным в Швейцарию.

По мнению Федерального суда в Лозанне, компетенцию Международного арбитражного суда в Женеве нельзя ставить под сомнение. Она уже была подтверждена на предыдущем слушании в октябре 2018 года, на котором суд также отклонил аргумент России о соглашении 1998 года.

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