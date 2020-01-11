Баскетбольный ЦСКА усилился кубинским форвардом Сант-Росом

Кубинский форвард греческого АЕКа Ховард Сант-Рос продолжит карьеру в России. 28-летний баскетболист подписал соглашение с московским ЦСКА, рассчитанное до окончания сезона-2022/23 с обоюдными опциями расторжения.

"Для меня большая честь стать частью организации ЦСКА, – заявил новичок армейцев. – Большое спасибо за такую возможность. Готов выкладываться на тысячу процентов, чтобы помочь команде".

Ховард Сант-Рос: первый кубинец в ЦСКА! 🇨🇺



Сант-Рос перешел в ЦСКА из греческого АЕКа, за который выступал с 2018 года.



Контракт с баскетболистом подписан до окончания сезона-2022/23 с обоюдными опциями расторжения по истечению нынешнего сезона.#CSKAbasket pic.twitter.com/nAUJDcdjKG — CSKA Moscow (@cskabasket) January 11, 2020

Как сообщает пресс-служба столичной команды, в Греции Сант-Рос заслужил авторитет специалиста по обороне на периметре. В минувшем сезоне он получил приз лучшего защищающегося игрока чемпионата страны и помог АЕКу выиграть Межконтинентальный кубок ФИБА.