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11 января 202011:55

Баскетбольный ЦСКА усилился кубинским форвардом Сант-Росом

Ховард Сант-Рос

Ховард Сант-Рос
cskabasket.com

Кубинский форвард греческого АЕКа Ховард Сант-Рос продолжит карьеру в России. 28-летний баскетболист подписал соглашение с московским ЦСКА, рассчитанное до окончания сезона-2022/23 с обоюдными опциями расторжения.

"Для меня большая честь стать частью организации ЦСКА, – заявил новичок армейцев. – Большое спасибо за такую возможность. Готов выкладываться на тысячу процентов, чтобы помочь команде".

Как сообщает пресс-служба столичной команды, в Греции Сант-Рос заслужил авторитет специалиста по обороне на периметре. В минувшем сезоне он получил приз лучшего защищающегося игрока чемпионата страны и помог АЕКу выиграть Межконтинентальный кубок ФИБА.

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