Мужчина жестоко избил посетителя бара в Якутске. Видео

В ночь на субботу, 11 января, в одном из баров Якутска произошел конфликт, закончившийся избиением одного из его участников.

На записи, сделанной камерой наблюдения, установленной в заведении, видно, как двое мужчин вели неспешный спор, периодически начиная обниматься.

Внезапно один из них нанес серию мощных ударов в голову оппоненту, отправив последнего в нокаут.

Известно, что пострадавший получил серьезные травмы. Местные СМИ уточняют, что мужчина, избивший посетителя бара, уже пообщался с сотрудниками правоохранительных органов и написал явку с повинной.