Борисов рассказал об "ахиллесовой пяте" российской космонавтики

Вице-премьер РФ Юрий Борисов обозначил приоритеты развития российской космической отрасли. Как заявил Борисов "Интерфаксу" в субботу после посещения предприятия "Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева" в Железногорске, для серийного выпуска ракет и космических аппаратов производство должно стать рентабельным. Отрасли нужна понятная политика, отметил вице-премьер, в основе которой должны лежать принципы унификации и стандартизации решений.

"Это "ахиллесова пята" отрасли сегодня", — заявил Борисов.

Борисов пояснил, что задача руководства "Роскосмоса" - найти реальные пути оздоровления, ведь все возможности "гордиться космической индустрией" присутствуют.

Вице- премьер сказал, что в 1990-е годы отрасль переживала трудные времена, которые характеризовались нехваткой фондов и увлечением западной элементной компонентной базы. Антироссийские санкции, действующие последние годы, привели к остановке или передвижке работ.

"Все вещи необходимо учесть и парировать, хеджировать эти риски", — подчеркнул Борисов.