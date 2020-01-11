"Локомотив" на первом сборе в Испании проведет три матча

Московский футбольный клуб "Локомотив" назвал соперников по контрольным матчам на первом сборе, который железнодорожники проведут в испанском городе Малага с 14 по 27 января.

Противостоять московской команде 20 января будет румынский "Стяуа", 23 января – хорватский "Осиек" и 26 января – южнокорейский "Чонбук". После первого сбора железнодорожники отправятся в Катар, где примут участие в товарищеском турнире, а затем вновь вернутся в Испанию.

#РЖДТренировочныеСборы всё ближе 💪🏼



В Испании мы проведём три контрольных матча:

🇷🇴 20.01 – «Стяуа», Румыния

🇭🇷 23.01 – «Осиек», Хорватия

🇰🇷 26.01 – «Чонбук», Корея



Время начала встреч мы сообщим дополнительно. pic.twitter.com/aQqNijDQt2 — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) January 11, 2020

Напомним, "Локомотив" ушел на зимний перерыв, занимая пятое место в турнирной таблице с 34 очками в активе. В следующем матче РПЛ подопечные Юрия Семин 29 февраля на выезде сыграют с петербургским "Зенитом".