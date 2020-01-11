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11 января 202012:52

В Карелии водитель грузовика сбил человека, не заметив его на пустой улице. Видео

ohrana.sampo.ru

Камера наблюдения запечатлела аварию с участием пешехода, произошедшую в ночь на субботу, 11 января, пересечении проспекта Александра Невского и улицы Станционной в Петрозаводске.

 

Два человека попытались пересечь проезжую часть по нерегулируемому переходу, однако водитель грузовика, умудрившийся не заметить их на абсолютно пустой улице, сбил одного из пешеходов.

Как сообщают местные СМИ, 36-летний пострадавший получил ушибы, ему потребовалась медицинская помощь.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку обстоятельств ДТП.

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