В Карелии водитель грузовика сбил человека, не заметив его на пустой улице. Видео

Камера наблюдения запечатлела аварию с участием пешехода, произошедшую в ночь на субботу, 11 января, пересечении проспекта Александра Невского и улицы Станционной в Петрозаводске.

Два человека попытались пересечь проезжую часть по нерегулируемому переходу, однако водитель грузовика, умудрившийся не заметить их на абсолютно пустой улице, сбил одного из пешеходов.

Как сообщают местные СМИ, 36-летний пострадавший получил ушибы, ему потребовалась медицинская помощь.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку обстоятельств ДТП.