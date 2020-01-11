Аксенов решил взять чиновников измором

Крымские чиновники будут работать по 24 часа в сутки каждый день, если требования по реализации нацпроектов и уборке территорий не будут выполнены, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Региональные проекты Крыма, входящие в состав национальных проектов, в 2019 году финансировались в размере 11,7 миллиарда рублей. На 1 января 2020 года они были исполнены в объеме 90,2% от плана.

Совещания будут по субботам, потом по воскресеньям в 12 и 16 часов, чтобы никто не мог уехать на море, сообщил Аксенов. И добавил, что возьмет чиновников измором, если слово дали – надо его выполнить. 2020 год станет годом взятых на себя обязательств.

Все члены крымского правительства в 2019 году сложили с себя полномочия, когда Аксенов вступил в должность, но продолжают выполнять свои обязательства до назначения нового кабинета.

В октябре Аксенов анонсировал кадровый проект "Твое правительство" в соцсетях. Победитель войдет в совет министров Крыма. Претенденты присылали видео о себе и проходили тесты, передает ТАСС.

Республика Крым участвует в 11 нацпроектах. Исключение составляет проект "Наука". Размер финансирования — 31,8 миллиарда рублей.