Странный водяной торнадо сняли на видео

Водяной смерч снял на видео на Сувурое — самом южном из Фарерских островов — 41-летний местный житель Сэми Якобсен. Прогуливаясь вдоль скал 6 января, он заметил тонкий водяной вихрь. При более детальном осмотре он понял, что вода течет вверх в направлении вершин утесов — такое явление эксперты и называют водяным смерчем.

"Раньше я видел, как что-то поднимается в воздух в этом районе, но никогда не выяснял, что это, — рассказал Якобсен Yahoo News. — В окрестностях много небольших рек, которые в шторм бросают вызов законам тяготения, много морской воды ветром поднимает вверх и уносит довольно далеко на сушу".

Поэтому, говорит он, не всегда легко определить, что перед тобой. По словам Якобсена, друзья, которым он отправил видео, назвали его особенным и очень красивым.