ЦИК Абхазии проведет повторные выборы президента

Дата повторных выборов президента Абхазии будет объявлена в понедельник, 13 января. Ожидается, что это будет сделано в первой половине дня, сообщил глава Центральной избирательной комиссии республики Тамаз Гогия. Несмотря на то, что по закону на выбор даты дается пять дней, Гогия заявил, что "мы и пяти дней тянуть не будем". Решение Верховного суда республики о назначении новых выборов президента уже поступило в ЦИК.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Абхазии Валерий Бганба прибыл в парламент на встречу с оппозицией во главе с Асланом Бжанией. Встреча прошла за закрытыми дверями. Однако Бжания по итогам встречи заявил, что она прошла "в атмосфере взаимопонимания". Известно, что стороны говорили о путях стабилизации ситуации в стране, цитирует Бжанию РИА Новости.

9 января протестующие в Сухуме, требуя отставки президента Рауля Хаджимбы, ворвались в здание администрации президента. Хаджимба собрал экстренное заседание Совбеза, после которого не исключил введения чрезвычайного положения в стране. Парламент республики на внеочередной сессии принял обращение к президенту с призывом уйти в отставку.

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. Таким образом, судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента.