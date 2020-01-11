Андраде и Намаюнас проведут ревашн перед боем Нурмагомедов – Фергюсон

Бывшие чемпионки Ultimate Fighting Championship в наилегчайшем весе бразильянка Джессика Андраде и американка Роуз Намаюнас проведут бой-реванш на турнире UFC 249 в Нью-Йорке.

Именно Андраде в мае 2019 года отобрала чемпионский пояс у Намаюнас в главном поединке турнира UFC 237 в Рио-де-Жанейро. Тогда бразильская спортсменка отправила американку в нокаут во втором раунде. Позже Джессика потеряла пояс, проиграв Чжань Вейли.

Напомним, UFC 249 состоится 18 апреля 2020 года и пройдет на арене "Барклайс-центр", главным поединком турнира станет бой непобежденного чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном.