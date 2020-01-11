Камера запечатлела расправу над мэром бразильского города

В Сети появились записи с камеры уличного наблюдения, запечатлевшие момент фатального инцидента, произошедшего в минувшую среду, 8 января, в городе Имбуия, расположенном в штате Санта-Катарина на юге Бразилии.

Как сообщают местные СМИ, 59-летний глава города Жуан Швамбах покинул здание мэрии и подошел к автомобилю на парковке, в салоне которого находился его знакомый – 77-летний Хосе Кардосо.

Водитель внезапно дважды выстрелил в грудь градоначальнику, после чего спешно скрылся с места покушения. Пострадавший сумел отбежать за дом, занимаемый мэрией, но потерял сознание и упал – тело погибшего Швамбаха обнаружили только час спустя.

Убийца приехал к себе домой, где через некоторое время мужчину с огнестрельным ранением головы обнаружил его сын, вызвавший медиков. Стрелка доставили в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

По предварительной версии, озвученной представителем полицейского управления, гибель мэра стала следствием острой личной неприязни, которую питал к нему пожилой мужчина.