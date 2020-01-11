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11 января 202014:20

Обглоданное акулами тело футболиста вынесло на берег

dailymail.co.uk

У побережья австралийского штата Западная Австралия нашли тело 21-летнего футболиста Эрика Биригитти, пропавшего 2 января во время прогулки с друзьями на пляже Твайлайт-Бич. Парень поскользнулся на камнях и упал в воду. Друзья пытались помочь ему, но течение оказалось слишком сильным, и его унесло в море.

Пять дней спустя, 7 января, спасатели неподалеку от берега наткнулись на трех акул, поедавших то, что осталось от тела человека. Причем искали они другого человека — 57-летнего дайвера Гэри Джонсона, пропавшего ранее после нападения белой акулы в районе находящегося неподалеку острова Калл. Он выполнял погружение вместе с женой, которой во время нападения подводной хищницы удалось подать сигнал бедствия. Женщину доставили в больницу в состоянии шока.

Игроки футбольной команды колледжа в Хейстингсе в американском штате Небраска, за которую играл Эрик Биригитти, выразили свои соболезнования. Поиски Гэри Джонсона продолжаются — пока удалось найти только его баллоны с воздухом, часть гидрокостюма и ласты, пишет британская The Daily Mail.

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