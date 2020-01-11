Трамп хочет, чтобы Ирак заплатил за вывод американских войск

США вправе потребовать у Ирака компенсацию в случае вывода американских войск из этой страны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в пятницу в интервью телеканалу Fox News. В интервью Трамп говорит, что Ирак должен компенсировать США инвестиции в страну (за строительство военных баз, взлетно-посадочных полос и посольства в Багдаде) за последние годы. Иначе американские "военные останутся там".

Ранее и. о. премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди призвал американские войска покинуть страну, чтобы "избежать дальнейшей напряженности с Ираном".

Трамп заявил, что другие страны – такие как Саудовская Аравия и Южная Корея – платят США за то, чтобы американские военнослужащие находились в стране. К примеру, Саудовская Аравия – порядка 1 миллиарда долларов, а Южная Корея – 500 миллионов.

На вопрос, каким образом Вашингтон может добиться от Багдада компенсации, Трамп ответил, что на американских банковских счетах размещены 35 миллиардов долларов, принадлежащие Ираку. В случае отказа от добровольной компенсации эти деньги могут остаться на счетах в банках США, предположил Трамп.