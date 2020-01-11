Затянувшиеся праздники: фейерверк стал причиной пожара в тюменской многоэтажке

Неаккуратный запуск салюта привел к пожару в многоэтажном жилом доме на улице Логунова в Тюмени, об этом сообщают СМИ, со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС РФ.

Вечером 10 января компания граждан, увлекшихся празднованием Нового года, запустила во дворе фейерверк. Через несколько минут очевидцы уже вызвали пожарных, сообщив им об открытом горении на балконе многоэтажки.

Из-за неосторожных праздничных забав около полусотни жителей были вынуждены покинуть свои квартиры и провести часть вечера пятницу на "свежем воздухе". В тушении принимало участие более 20 пожарных, задействовавших семь единиц техники.

К счастью, в результате инцидента обошлось без пострадавших.