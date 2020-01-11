Президент России обсудил ситуацию в Ливии с принцем Абу-Даби и эмиром Катара

Российский президент Владимир Путин переговорил по телефону с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего ВС ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном, после этого – с эмиром Катара Тамимом Бен Хамад Аль Тани. Лидеры обсуждали вопросы скорейшего урегулирования конфликта в Ливии.

В то же время Анкара ожидает, что Кремль повлияет на главу Ливийской национальной армии Халифа Хафтара и убедит его присоединиться к перемирию в Ливии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Турция пообещала сделать то же по отношению к главе правительства национального согласия Файезу Сарраджу.

Ранее президент Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган призвали стороны конфликта в Ливии сесть за стол переговоров и прекратить огонь с 00:00 12 января, передает РИА Новости.

Ливия перестала быть единой страной после свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе правит сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия Файеза Сарраджа. Восток сотрудничает с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.