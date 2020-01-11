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11 января 202014:42

Трое погибших, семь пострадавших: в Орловской области разбился микроавтобус с украинцами

ВКонтакте/Юлия Сабельникова

В Сети опубликованы кадры с места серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в субботу, 11 января, на трассе "Крым" в Орловской области.

 

Как сообщает ТАСС, гражданин Украины перевозил на микроавтобусе Mercedes-Benz семерых соотечественников. Водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где протаранил легковой автомобиль Renault Megane.

В результате столкновения погибли водитель и пассажир легковушки. Кроме того, фатальные травмы получил один из пассажиров микроавтобуса. Еще семь человек, находившиеся в салоне автомобиля Mercedes, в том числе – предполагаемый виновник инцидента, оказались в больнице.

По предварительным данным, аварии могли способствовать сложные погодные условия – в момент ДТП был сильный снегопад.

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