Трое погибших, семь пострадавших: в Орловской области разбился микроавтобус с украинцами

В Сети опубликованы кадры с места серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в субботу, 11 января, на трассе "Крым" в Орловской области.

Как сообщает ТАСС, гражданин Украины перевозил на микроавтобусе Mercedes-Benz семерых соотечественников. Водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где протаранил легковой автомобиль Renault Megane.

В результате столкновения погибли водитель и пассажир легковушки. Кроме того, фатальные травмы получил один из пассажиров микроавтобуса. Еще семь человек, находившиеся в салоне автомобиля Mercedes, в том числе – предполагаемый виновник инцидента, оказались в больнице.

По предварительным данным, аварии могли способствовать сложные погодные условия – в момент ДТП был сильный снегопад.