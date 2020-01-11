The National Interest заявил, что Су-57 "Раптору" не соперник

США уверены в неготовности перспективного российского истребителя пятого поколения Су-57 к боевым действиям. Как считает автор издания The National Interest Дэвид Экс, этот истребитель не сможет противостоять высокотехничному противнику, такому как американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

Главными недостатками российского истребителя NI называет неполные системы вооружения и управления истребителя, отсутствие штатных двигателей второго этапа и многосерийного производства. Также среди проблем, связанных с производством Су-57, журналисты издания называют затягивание его разработки и недостаток финансирования.

Су-57 – первый российский истребитель пятого поколения: он менее заметен для радаров, оснащен самой современной электроникой и системами вооружения, способен двигаться на сверхзвуковой скорости без использования форсажа.

В декабре минувшего года сообщалось: пара истребителей Су-57 прошла испытания в Сирии, выполнив все поставленные задачи. Эти испытания в Арабской Республике были уже вторыми по счету: впервые российские Су-57 появились там в конце февраля 2018 года. Тогда два истребителя провели в Сирии два дня. В это время их сопровождали самолеты-лаборатории, которые фиксировали поведение новейших боевых машин в воздухе и применение ими вооружения.

США и силы коалиции, следящие за воздушным пространством над Сирией, отреагировали на появление в нем Су-57 осторожно, пишет NI. По словам командующего Боевого авиационного командования США генерала Джеймса Холмса, присутствие Су-57 "определенно повышает уровень сложности", с которым приходится иметь дело американским пилотам в регионе.

Однако в возглавляемой США коалиции, очевидно, признают ограниченный боевой потенциал, представленный всего лишь двумя самолетами. "Присутствие любого нового российского самолета в регионе не влияет на операции коалиции, и мы не рассматривает это как опасность для наших самолетов", — заявил ее представитель.