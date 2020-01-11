Хаджимба в отставку не собирается

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба отверг возможность ухода с поста президента Абхазии Рауля Хаджимбы. По словам премьера, решение Верховного суда Абхазии, отменившего итоги сентябрьских выборов главы государства, не может изменить позицию президента.

"Он исполняет свои обязанности в полной мере, и находится в резиденции президента", — отметил Бганба.

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба заявил, что встреча представителей власти и оппозиции не помогла снять напряженность в обществе.

"Они остались при своем мнении, а я при своем", — сказал премьер ТАСС.

Валерий Бганба попросил протестующих дать правительству возможность работать с документами, которые находятся администрации президента, потому что без них "мы не можем работать".

Премьер посетовал, что правительственному зданию нанесен ущерб, а самые свежие документы этого года не были оцифрованы. Ущерб еще предстоит оценить, а бумаги собрать. Все атрибуты государственной власти были возвращены на место и находятся в администрации президента, отметил Бганба.

В свою очередь, лидер Блока оппозиционных сил, депутат парламента Абхазии Аслан Бжания назвал переговоры в целом успешными.

"Переговоры прошли на ноте взаимного понимания. Как мне показалось, Валерий Бганба настроен позитивно", — заявил Аслан Бжания.

Аслан Бжания обсудил политический кризис в Абхазии с заместителем секретаря Совета Безопасности РФ Рашидом Нургалиевым. Оппозиционеры довели до сведения Нургалиева свое видение "сложившейся в республике кризисной политической, экономической и криминогенной ситуации".

Сотрудники правоохранительных органов Абхазии устанавливают причастных к организации 9 января протестов в столице, погрому в правительственных зданиях и хищению оружия из них. Протестующие требовали отставки избранного президента Рауля Хаджимбы.