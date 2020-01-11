Видар Кьяртанссон и Виталий Денисов покинули "Рубин"

Пресс-служба казанского футбольного клуба "Рубин" объявила о расторжении контракта по соглашению сторон с защитником Виталием Денисовым и о прерывании арендного соглашения с нападающим Видаром Кьртанссоном.

Денисов пришел в "Рубин" в июне 2019 года. 32-летний игрок обороны сыграл за казанскую команду восемь матчей в премьер-лиге и один матч в Кубке России. Кьяртанссон же стал игроком казанцев в июле прошлого года, перейдя из "Ростова". На его счету 17 игр, один гол и одна передача за "Рубин".