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11 января 202015:35

Биатлон. Россиянки заняли седьмое место в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе

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В немецком Оберхофе в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафетная гонка четыре по шесть километров. Первенствовали по итогам гонки норвежские спортсменки.

Норвежки Сюнневе Сулемдаль, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рейселанд, Тириль Экхофф преодолели дистанцию за 1 час 14 минут 11,6 секунды. Второе место заняли шведки Эльвира Эберг, Линн Перссон, Мона Брорссон и Ханна Эберг (+21.1), а замкнули тройку лидеров француженки Жулия Симон, Анаис Бескон, Селия Эмонье и Жюстин Бреза (+33,1).

Российские биатлонистки Кристина Резцова, Анастасия Поршнева, Светлана Миронова и Лариса Куклина стали седьмыми, отстав от лидера над 2 минуты 20,7 секунды. Украинки расположились на шестой строчке, а белоруски – на восьмой.

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