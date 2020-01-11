Момент предполагаемого пуска зенитной ракеты по украинскому "Боингу" попал на видео

В Сети опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей, как утверждается, момент запуска зенитной ракеты, поразившей авиалайнер "Международных авиалиний Украины" после взлета из аэропорта Тегерана в минувшую среду, 8 января.

По предварительным данным, на видео попал старт ракеты иранской системы ПВО, сбившей пассажирский самолет. Факт обстрела гражданского борта признал командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.

По его словам, оператор принял "Боинг" за крылатую ракету. Действуя в условиях временного цейтнота, военнослужащий не смог связаться с командованием из-за проблем со связью и принял решение об открытии огня самостоятельно, сделав неверный выбор – такая версия была озвучена во время пресс-конференции, проведенной иранской стороной в субботу, 11 января.

Напомним, что трагедия унесла жизни 176 человек – всех, кто находился на борту сбитого воздушного судна. Среди погибших оказались граждане Канады, Ирана, Украины, Афганистана и других стран.